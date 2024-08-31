Çeşme, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku yaşadı. Kutlamalar, çeşitli gösteriler ve konserlerle zenginleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda zafer coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda büyük bir katılım ve coşku ile kutlandı. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, zaferin anlamını bir kez daha vurguladı.

Macfit ve Çeşme Belediyesi iş birliğiyle sağlık ve spor etkinlikleri

Törenin ardından, Çeşme Belediyesi ve Macfit iş birliğiyle gerçekleştirilen Mac Hiit ve Fit Dance etkinlikleri, katılımcılara enerjik bir deneyim sundu. Sağlık ve spor temalı bu etkinlikler, vatandaşların hem eğlenmesini hem de fiziksel aktivitelerini artırmasını sağladı.

Yelken gösterisi ile denizde zafer

Çeşme Limanı’nda Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü sporcularının düzenlediği yelken gösterisi, etkinliğe deniz temalı unutulmaz bir renk kattı. Yelkenlilerin zarif hareketleri ve deniz üzerindeki gösteriler, izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.

Akşam coşkusu ve Berkan Yeniçeri konseri

Akşam saatlerinde bayraklarla süslenen alanda bir araya gelen Çeşmeliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu birlikte paylaştı. Zaferin coşkusu, ünlü sanatçı Berkan Yeniçeri’nin sahne aldığı konserle zirveye çıktı. Konser, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı ve bayram coşkusunu pekiştirdi.

Başkan Lal Denizli’nin mesajı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, etkinliklerin ardından yaptığı konuşmada, “Zaferimizin 102. yılını büyük bir gururla kutladık. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Denizli’nin mesajı, bayram coşkusunu ve cumhuriyetin değerlerine bağlılığı vurguladı.