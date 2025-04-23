23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. Yıl dönümü, Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çeşme’de de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, temsili olarak belediye başkanlığı koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Saygın Aykut’a devretti. Aykut, Çeşmeli çocukların hayallerini ve beklentilerini yansıttığı anketi ile geleceğe dair fikirlerini paylaştı. Ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen ile birlikte çocukların bayramını kutladı.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli tarafından Kasım 2024’te kurulan Çeşme Belediyesi Çeşme Kent Enstitüsü 23 branşta ve 1190 öğrencisi ile 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne kapsamlı bir gösteri hazırladı. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Lâl Denizli, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Başkan Denizli, 23 Nisan 1920’nin ulus olma yolunda uzun yıllar mücadele etmiş, tam bağımsızlık için büyük bedeller ödemiş kahraman bir milletin gurur günü olduğunu belirterek, “O gün, milletimizin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanağı olan ulusal egemenlik ilan edilmiştir” dedi.

Milli iradenin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Denizli, “Ulusal günlerimize, milli bayramlarımıza, her zamankinden daha çok sahip çıkmak zorunda olduğumuz bugünlerde, dimdik bir millet olarak kazanımlarımıza sahip çıkabilmemiz için bizlere bu ülkeyi armağan eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın isimsiz kadın kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı bugün biz burada çağdaş ve kazanımlarına sahip çıkan yeni nesilleri yetiştiriyor olamazdık.”

“İyi ki varsınız çocuklar”

Başkan Denizli, Çeşme Kent Enstitüsü’nün, ulusal değerlere ve Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı eğitimlerine devam ettiğini vurgulayarak, “Kent Enstitümüz, bugün 1190 öğrencisi ile büyük bir akademi olma yolunda ilerliyor. Bugün de enstitümüzün kıymetli evlatlarının sizler için hazırlamış olduğu gösterilerini izliyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugünlere sahip çıkın. İyi ki varsınız çocuklar” dedi.

Çeşme Kent Enstitüsü öğrencilerinin halk oyunları performansı, çocuk korosu dinletisi ve müzikli performansları ile renkli görüntülere sahne olan program, Çeşme Belediyesi Orkestrası’nın müzik dinletisi ile son bulacak.