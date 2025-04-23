Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz izleme bilgileri belli oldu.

Trabzonspor-Göztepe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 24 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak. Maç, ATV kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Başlama saati ise 20:30 olarak belirlendi.

Trabzonspor-Göztepe maçı yayın bilgileri

İzleyiciler, Trabzonspor-Göztepe maçını aşağıdaki platformlar üzerinden şifresiz izleyebilecek:

Yayıncı Kanal Platform/Frekans Bilgisi ATV Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25, Türksat uydusu, internet

Trabzonspor-Göztepe maç günü ve saati

Maç Günü: 24 Nisan 2025 Perşembe

Maç Saati: 20:30

Trabzonspor-Göztepe maçı nerede oynanacak?

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı, Trabzon'da yer alan Papara Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.