İzmir’in Çeşme ilçesinde üç gencin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavga dosyası ağır ceza mahkemesine taşındı. Tutuklu sanık B.B. hakkında üçer kez müebbet hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar için de uzun yıllar hapis istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl 28 Kasım’da Fahrettinpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdurrahim Doğan (19), Azat Demir (22) ve Mehmet Sait Medeni (19) yaşamını yitirmiş, A.M. ise ağır yaralanmıştı. İddianamede yer alan bilgilere göre, olay öncesinde bir kafede başlayan tartışmanın ardından tarafların buluştuğu ormanlık alanda B.B’nin belinden çıkardığı tabancayla ateş açtığı, Doğan, Demir ve Medeni’nin yaşamını yitirdiği, A.D’nin saldırıdan yara almadan kurtulduğu, A.M’nin ise yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası B.B’nin silahını evindeki köpek kulübesine sakladığı, ardından da arkadaşlarıyla birlikte kaçtığı ifade edildi. Sanıklardan O.A. ve Ö.Ö’nün kendi rızalarıyla emniyete teslim oldukları, B.B’nin ise ertesi gün polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık B.B. için “kasten öldürme” suçundan üçer kez müebbet, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan toplam 36 yıl, ayrıca “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık O.A. ve tutuksuz sanık Ö.Ö. için ise “kasten öldürmeye yardım” suçundan 15’er yıl, “kasten öldürmeye teşebbüse yardım” suçundan da 9’ar yıl hapis cezası talep edildi.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği dava dosyası önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.