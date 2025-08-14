Ege Bölgesi son yılların en kurak dönemini yaşıyor. İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda seviyeler dibe vurdu. Gördes Barajı’nın tamamen boşaldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Tahtalı Barajı’nda ise doluluk oranının yalnızca yüzde 7,3 olduğunu açıkladı.

“1 milyon İzmirli risk altında”

Özçelik, İzmir’in 4,5 milyonluk nüfusuyla yılda yaklaşık 330 milyon metreküp içme suyuna ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

“İzmir’de kullanılan suyun yarısından fazlası yeraltı kuyularından sağlanıyor. Barajlardan yıllık yaklaşık 150 milyon metreküp suya ihtiyaç duyuluyor. Ancak bugün Gördes Barajı’nda hiç su yok, Tahtalı’da ise seviye kritik düzeyde. Diğer barajlardaki toplam miktar da ihtiyacın ancak onda birine denk geliyor. Yıl sonuna kadar en az 20 milyon metreküp açık söz konusu. Bu da yaklaşık 1 milyon kişinin susuzluk tehlikesi altında olduğunu gösteriyor.”

Özçelik, krizin büyümemesi için yeni su kaynaklarının acilen sisteme dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca mevcut kuyuların etkin ve verimli kullanılmasının da önemine dikkat çekti.

Çeşme’de sorun şimdilik aşıldı

Kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerden biri de Çeşme oldu. Alaçatı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2’ye kadar düştü. Bu nedenle bölgede sık sık kesintiler yaşandı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girerek Karareis ve Salman barajlarını sisteme bağladı.

Söz konusu barajların toplam kapasitesinin 14,1 milyon metreküp olduğunu belirten Özçelik, “Bu kaynaklar devreye alınarak Çeşme’nin su sorunu şimdilik çözüldü. Yıl sonuna kadar yaklaşık 155 bin kişiye, düzenli dağıtım yapılması halinde ise 55 bin kişiye yetecek kadar su sağlanabilir” dedi.

Çözüm için zaman daralıyor

Uzmanlara göre İzmir’de barajların doluluk seviyesindeki hızlı düşüş, önümüzdeki aylarda ciddi sıkıntılara yol açabilir. Yetkililerin yeni kaynak arayışını hızlandırması ve suyun verimli kullanılması konusunda önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor.