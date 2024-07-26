İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bir lastik botta bulunuyordu.

Kurtarma operasyonu

24 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.20'de gerçekleşen olayda, sahil güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen botta 2'si çocuk 46 göçmeni kurtardı​.

Göçmenlerin durumu

Kurtarılan düzensiz göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolleri yapılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmenler arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyordu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın etkin müdahalesi sayesinde olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı​.

Arka plan

Ege Denizi'nde sıkça rastlanan bu tür geri itme olayları, uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendiriliyor. Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesi, uluslararası camiada tartışmalara neden oluyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenli devriye ve denetimleri sayesinde, bu tür olaylarda göçmenlerin hayatları kurtarılmaya devam ediyor.

Bu operasyon, Türk sahil güvenlik güçlerinin bölgede düzenli olarak gerçekleştirdiği arama-kurtarma faaliyetlerinin bir parçası olup, düzensiz göçmenlerin güvenliğini sağlamayı hedefliyor.