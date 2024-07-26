Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, 24 Temmuz'da gerçekleşen iki ayrı operasyonda 41 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenlerin kurtarılması

Kuşadası açıklarında 24 Temmuz'da gerçekleşen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait ekipler, denizden gelen yardım çağrılarına yanıt verdi. İlk olarak saat 16:45'te lastik bot içerisinde 13'ü çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kısa bir süre sonra, başka bir grup düzensiz göçmenin can salı içinde olduğu bilgisi alındı ve 10 dakika sonra bu gruptan da 11'i çocuk olmak üzere 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin sağlık durumu ve işlemler

Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yunanistan unsurlarının geri itme taktikleri

Bu olay, Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itme girişimlerinin son örneği olarak dikkat çekti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu tür olayların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor ve denizdeki göçmenlere hızlı müdahale ederek can kayıplarını önlemeye çalışıyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin denizde düzensiz göçle mücadele ve insan haklarına saygı konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi​