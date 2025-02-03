Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, afetlere karşı hazırlıklı olmak için Çeşme’ye Afet Koordinasyon Merkezi kurma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yarımada Kent Konseyi Birliği Toplantısı, yarımadanın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeleri masaya yatırdı. Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar ve Güzelbahçe Belediye Başkanları ve Kent Konseyi temsilcilerinin katıldığı toplantı, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek için önemli fikirlerin paylaşıldığı bir platform oldu.

“Afet Koordinasyon Merkezi için çalışmalarımızı başlattık”

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, Çeşme Belediyesi’nin kurmayı planladığı Afet Koordinasyon Merkezi oldu. Başkan Lal Denizli, afetlere karşı bölgeyi daha hazırlıklı hale getirmek amacıyla çalışmaların başladığını duyurdu. Reisdere Mahallesi'nde yer tespiti yapılan merkez, afet anında tüm iletişim hatlarının kesilmesi durumunda 24 saat kesintisiz iletişim sağlayacak telsiz sistemine sahip olacak. Çalışmaların ilerleyen günlerde test edilmeye devam edileceği belirtildi.

"Kent Konseyleri yerel yönetimlerin proje geliştirme mutfağıdır"

Toplantıda, kent konseylerinin belediyelerle birlikte nasıl daha verimli projeler üretebileceği de ele alındı. Başkan Denizli, kent konseylerinin, belediyelerle ortak projeler geliştiren bir “mutfak” olduğunu belirterek, toplumun ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak yerel yönetimler için önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Kesintisiz iletişim için telsiz sistemi kuruldu

Başkan Denizli, Çeşme’deki tüm müdürlükler ile anlık iletişim sağlanabilen ve telefon ile internet hatlarının kesildiği durumlarda bile aktif olacak telsiz sistemini kurduklarını söyledi. Bu sistem, şarj edilmeden 72 saat kesintisiz iletişim sağlarken, şarj edildikten sonra sınırsız iletişim olanağı sunuyor.