Turgutlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Belediye, olası bir deprem anında bilinçli ve hazırlıklı olunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, ilçede belirlenen güvenli toplanma alanlarının bilgilerini paylaştı.

Deprem gerçeği hatırlatıldı

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı hatırlatılarak, afetlere karşı bilinçli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Olası bir deprem anında panik yaşanmaması ve güvenli tahliye sağlanabilmesi için ilçemizde belirlenen toplanma alanlarını önceden bilmek büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Güvenli alanlar açıklandı

Turgutlu Belediyesi, vatandaşların acil durumlarda hızla hareket edebilmesi için ilçedeki güvenli toplanma alanlarının bilgilerini paylaştı. Belediyenin açıklamasında, deprem çantasının hazırlanması ve hayat üçgeni ilkesinin uygulanması gerektiği de hatırlatıldı.

"Tedbir hayat kurtarır"

Belediye tarafından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Deprem gerçeğini unutmamalı ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Olası bir deprem anında toplanabileceğiniz güvenli alanların bilgisi görsellerde yer almaktadır. Deprem çantanızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlayın, hayat üçgeni ilkesini hatırlayın ve gerekli tedbirleri alın. Unutmayın, tedbir hayat kurtarır."