İzmir’in Çeşme ilçesinde 25-26 Ekim’de 9. Veloturk Gran Fondo düzenlenecek. Organizasyona 17 ülkeden 715 sporcu katılacak.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Veloturk Gran Fondo, ‘Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın’ mottosu ile gerçekleştirilecek. Yarış, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleri ile yapılacak.

Türkiye’nin yanı sıra Ermenistan, Avusturya, Belçika, KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İran, Kazakistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç ve ABD’den sporcular organizasyona katılacak.

Yarışta üç farklı parkur bulunuyor:

91K Salcano Parkuru: Saat 08.00’de start alacak. 1025 metrelik tırmanışın ardından sporcular Çeşme merkezde finiş yapacak.

67K Parkuru: 787 metre tırmanış içeren parkur, saat 08.30’da Çeşme merkezden başlayacak ve aynı noktada sona erecek.

41K Çeşme Parkuru: 382 metre toplam tırmanışla, saat 08.30’da Çeşme merkezden start alacak.

Veloturk Gran Fondo, yerel halk ve sporcuları bir araya getirerek bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlıyor. Organizasyon, uluslararası katılımcıları ağırlayarak Çeşme’nin tanıtımına da destek veriyor.