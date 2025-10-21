Seçim gündemi olmasa da Ada Araştırma şirketi, Ekim 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarını açıkladı. Ankete göre mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci sırada yer alıyor, Mansur Yavaş ikinci sırada.

Ada Araştırma'nın son anketi ortaya çıktı

Araştırmada seçmene "Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa oyunuzu hangi lidere verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan, yarışta %43,9 oy oranıyla lider oldu.

Adayların oy dağılımı

Ankette öne çıkan diğer adaylar ise şöyle sıralandı:

Mansur Yavaş: %24,2

Özgür Özel: %11,8

Selahattin Demirtaş: %10,5 Özgür Özel’den yargıya: İftiracılar sözlerinin arkasında duramayacak İçeriği Görüntüle

Yavuz Ağıralioğlu: %3,0

Fatih Erbakan: %2,8

Ümit Özdağ: %2,2

Müsavat Dervişoğlu: %1,0

Mahmut Arıkan: %0,7

Seçmen ilgisi ve bağlam

Araştırmalar, henüz seçim tarihi belirlenmemiş olsa da vatandaşların siyasi tercihlerini anlamak açısından önem taşıyor. Bu sonuçlar, seçmen eğilimlerindeki mevcut durumu yansıtıyor.