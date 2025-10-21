Seçim gündemi olmasa da Ada Araştırma şirketi, Ekim 2025 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarını açıkladı. Ankete göre mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci sırada yer alıyor, Mansur Yavaş ikinci sırada.
Ada Araştırma'nın son anketi ortaya çıktı
Araştırmada seçmene "Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa oyunuzu hangi lidere verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan, yarışta %43,9 oy oranıyla lider oldu.
Adayların oy dağılımı
Ankette öne çıkan diğer adaylar ise şöyle sıralandı:
-
Mansur Yavaş: %24,2
-
Özgür Özel: %11,8
-
Selahattin Demirtaş: %10,5
-
Yavuz Ağıralioğlu: %3,0
-
Fatih Erbakan: %2,8
-
Ümit Özdağ: %2,2
-
Müsavat Dervişoğlu: %1,0
-
Mahmut Arıkan: %0,7
Seçmen ilgisi ve bağlam
Araştırmalar, henüz seçim tarihi belirlenmemiş olsa da vatandaşların siyasi tercihlerini anlamak açısından önem taşıyor. Bu sonuçlar, seçmen eğilimlerindeki mevcut durumu yansıtıyor.