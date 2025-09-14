Eğitim, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Köse başkanlığında gerçekleştirilen programda, öğrenci taşımacılığında güvenlik önlemlerinin artırılması ve ilgili mevzuatın titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı.

Servislerde dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı

Eğitimde sunum yapan Kıdemli Başpolis Ahmet Kahraman, okul servislerinde öğrencilerin güvenliği için dikkat edilmesi gereken hususları tek tek anlattı. Özellikle öğrencilerin araca iniş ve binişleri sırasında uyarı ışıklarının mutlaka aktif olarak kullanılması gerektiğine dikkat çeken Kahraman, şoför ve rehber personelin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmesinin önemini dile getirdi.

Katılımcılara, servis araçlarında bulunması zorunlu güvenlik ekipmanları, yönetmeliklerde yapılan son değişiklikler ve eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek denetimler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

“Önceliğimiz öğrencilerin güvenliği”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen eğitimin amacının okul servislerinde güvenlik kültürünü geliştirmek olduğunu belirtti. Öğrenci güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunun altını çizen yetkililer, “Servis şoförlerimizin ve rehber personelin bilinçlenmesi, olası kazaların önlenmesinde kritik rol oynuyor. Eğitimlerimiz düzenli olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve uygulamalı bilgilendirmelerin ardından sona erdi.