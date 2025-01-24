Çeşme Belediyesi, ilçenin çevre temizliği ve doğal güzelliklerinin korunması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile koordineli olarak yürütülen Durmuş Deresi ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Denizli’ye, İZSU Yarımada Dereler Teknik Amiri Ayhan Şenol, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Şifne Mahalle Muhtarı Hasan Ovalı da eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Şenol, derenin temizliği ve taşkınların önlenmesi için önemli adımlar atıldığını söyledi.

Taşkınları önlemek için temizlik ve yapılandırma çalışmaları

Durmuş Deresi ıslah çalışmaları, yağmur sularının denize rahatça ulaşmasını sağlamak ve taşkınları önlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında, derenin denize açılan kısmında ağız temizliği yapılırken, sağ yamaçta ankrojman taş tahkimatı yapılarak derenin akışı daha temiz bir şekilde sağlanacak. Bu adımlar, çevre temizliği ve derenin sağlıklı işleyişi için büyük önem taşıyor.

Sinek şikayetlerinde büyük azalma bekleniyor

Başkan Denizli, Durmuş Deresi’nde devam eden ıslah çalışmalarıyla, yaz döneminde bölgede en çok sinek üreten alanlardan biri olan Şifne Mahallesi’nde şikayetlerin yüzde 90 oranında azalacağını öngördüklerini belirtti. Çevre temizliği ve ıslah çalışmaları ile bölgedeki yaşam kalitesinin arttığını vurgulayan Başkan Denizli, vatandaşların duyduğu memnuniyeti de aktardı. Başkan Denizli, “Şifne ve Reisdere’nin çehresini değiştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

İZSU ve Çeşme Belediyesi’ne teşekkür

Başkan Denizli, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekiplerine verdikleri destekler için teşekkür etti. Şifne Mahalle Muhtarı Hasan Ovalı ise, yapılan çalışmaların bölge sakinleri tarafından takdirle karşılandığını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölgedeki çevre düzenlemeleriyle Şifne ve Reisdere mahallelerinin çehresi önemli ölçüde değişecek.