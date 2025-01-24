Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası Zuhal Topal’ın eşinden Fransa’daki kayak oteliyle ilgili paylaşım gündem yarattı.Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 238 kişinin kaldığı bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

Yangında ünlü sunucu Zuhal Topal’ın kızının arkadaşı ve ailesi de yaşamını yitirdi. Topal, acısını sosyal medya hesabından şu ifadelerle dile getirdi: "Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum; anneniz Ebrucuğumuzu ve diğer canları hayattan koparan vicdansızlar, Rabbim cezalarını versin!"

Korhan Saygıner'in paylaşımı

Olayın hemen ardından Zuhal Topal’ın eşi Korhan Saygıner, Fransa’daki bir kayak otelinden paylaşım yaptı. Saygıner, otelin güvenlik önlemlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Şu an Fransa'da kaldığım kayak otelinden odamdan çıktığım gibi çektiğim bir videoyu sizinle paylaşıyorum. Yangın tüpünden kaçış planına, yangın hortumundan geniş merdivenlere kadar her şey eksiksiz!"

Korhan Saygıner’in bu paylaşımı, sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı takipçiler otellerdeki güvenlik eksikliklerine dikkat çeken bu paylaşımı desteklerken, kimileri zamanlamayı uygunsuz buldu. Zuhal Topal da eşinin paylaşımını kendi hesabından yeniden paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.