İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Silahlar gece yarısı ateşlendi

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Çeşme’nin Hacımemiş Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A. (19), alkol aldıktan sonra mekanda taşkınlık çıkardı.

İşletme sahibi, oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi olduğu bilinen Mustafa Aksakallı (39), duruma müdahale etmek istedi. Bu sırada şüphelilerden biri yanında taşıdığı tabanca ile Aksakallı’ya ateş etti.

7 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksakallı, sağ bacağına isabet eden iki kurşunla yaralandı. Mekanda bulunan Zeynep G. (25), seken kurşunun isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan panik sırasında kaçmaya çalışan Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33), kırılan camlardan dolayı çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldıktan sonra tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Şüpheliler tutuklandı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A.’nın, ilk ifadelerinde masalarına yeterince ilgi gösterilmediğini iddia ederek kavganın bu nedenle başladığını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.