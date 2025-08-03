Efes Selçuk Belediyesi, kent merkezindeki araç trafiğini azaltmak ve sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla hazırladığı “Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi”ni 18 Ağustos’ta hayata geçiriyor.



Yayalar için yeni bir dönem başlıyor

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken Efes Selçuk’ta, kent yaşamını kolaylaştıracak önemli bir ulaşım düzenlemesine gidiliyor. 14 Mayıs 2025 tarihli UKOME kararı doğrultusunda planlanan ve kent esnafının da görüşü alınarak şekillenen proje, 18 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yayalaştırılacak cadde ve sokaklar belli oldu

Proje kapsamında Namık Kemal Caddesi ile birlikte 2003, 2004, 1010, 1011, 1012, 1015 ve 1014 sokakların; Kızılay Caddesi ile 1016 Sokak arasında kalan bölümleri araç trafiğine kapatılarak tamamen yayalara ayrılacak.

Çift yön ve tek yön uygulamalarıyla trafik rahatlatılacak

Bazı caddelerde çift yönlü trafik uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda Şahabettin Dede, Tabak, Argenta ve Abu Hayat caddeleri ile İZBAN önüne kadar olan kısımda çift yön uygulaması başlatılacak.

Kentte trafik akışını daha düzenli hâle getirmek için ise bazı sokaklarda tek yön uygulamasına geçilecek. Yeni düzenlemeyle:

Kızılay Caddesi’nden Abu Hayat Caddesi’ne,

1013 Sokak’tan Şahabettin Dede Caddesi’ne,

Tahsin Başaran Caddesi’nden Kızılay Caddesi’ne,

1016 Sokak’tan Abu Hayat Caddesi’ne,

1014 Sokak’tan Şahabettin Dede Caddesi’ne,

1017, 1018 ve 1019 sokaklar ile 2006 ve 2008 sokaklarda tek yönlü ulaşım sağlanacak.

Hedef: Yaşanabilir, çevre dostu bir kent

Efes Selçuk Belediyesi’nin uygulamaya koyacağı bu düzenlemeyle birlikte, yaya ve bisikletli ulaşımı teşvik etmek, hava ve gürültü kirliliğini azaltmak, sosyal alanları artırmak ve ticareti canlandırmak amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, projenin kentin tarihi dokusuna zarar vermeden sosyal yaşamı kolaylaştıracağı, çevre dostu bir şehir içi ulaşım modeli oluşturacağı belirtildi.