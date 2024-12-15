Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Çeşme Belediyesi, düzenlediği halk ve esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çakabey Kültür Merkezi’nde esnafın sorun, talep ve önerilerini değerlendirmek amacıyla ‘Esnaf Buluşması’ gerçekleştirdi.

Buluşmaya, Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, müdürler, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ve çok sayıda Çeşme esnafı katıldı.

‘Toplanmış bulunuyoruz’

Başkan Denizli, burada yaptığı konuşmada; Çeşme esnafının sorunlarını, talep ve önerilerini dinlemek ve birlikte çözüm yolları aramak için toplandıklarını belirterek, “Sizlerin katılımı, bu süreci daha güçlü ve verimli hale getiriyor. Bugüne kadar neler yaptık ve sonraki yıllarda nasıl bir yol haritası çizmek istiyoruz bunları değerlendirmek için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Başkan Denizli, esnafın soru, görüş ve önerilerini tek tek dinleyerek, onları yanıtladı. Buluşmada, kent dokusuyla uyumlu bir çevre düzenlemesinden temizlik işleri ve kültür turizmini artırmaya yönelik yapılacak çalışmalara kadar pek çok konu görüşüldü.

Başkan Denizli, Çeşme’nin mimari estetiğini korumak, geliştirmek ve kent dokusuyla uyumlu bir çevre düzenlemesi amacıyla mimarlar tarafından hazırlanan bir ‘Kentsel Tasarım Rehberi’ üzerine çalıştıklarını da sözlerine ekledi.