Çeşme Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Başkan Lâl Denizli, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bağımsızlığının korunmasında gazilerin rolünün büyük olduğunu vurguladı.

Gazilere şükran ve minnet

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, Başkan Denizli, “Bugün, Gaziler Günü’nü bir kez daha gururla ve minnetle kutluyoruz. Bu topraklar, vatanı için gözünü kırpmadan mücadele eden sayısız kahramanın fedakârlığına şahit oldu. Bugün aramızda bulunan siz değerli gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

"Atatürk'e minnettarız"

Denizli, 19 Eylül 1921 tarihine ve Sakarya Meydan Savaşı’nın başarısına atıfta bulunarak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazi unvanı vererek Türk Ulusu’na bağımsızlığın yolunu açan büyük önderine minnettarlığını ifade etti. Bu özel gün, özgürlüğün ne kadar büyük bir bedelle kazanıldığını hatırlamamızı sağlayan bir dönüm noktasıdır” şeklinde konuştu.

"Özgürlüğümüzü onlara borçluyuz"

Başkan Denizli, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bugün çocuklarımız huzur içinde büyüyorsa, bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanıyorsa, bunu siz değerli gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Bu ülkenin bağımsızlığını ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek koruyacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor, ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah'tan rahmet, aramızda bulunanlara ise sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum.”

Etkinlikte ayrıca Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, vatanı için fedakarca mücadele eden tüm gazi ve şehitleri saygı, şükran ve minnetle andı.