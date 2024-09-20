İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, yüksek karlı özel fon vaadiyle dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya kalan banka müdürü Seçil Erzan, dikkat çekici savunmalarına devam etti. Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu tanınmış futbolcuları dolandırmakla suçlanıyor.

Dolandırıcılık iddiaları ve faiz ödemeleri

Duruşmada, Fatih Terim’in parasını başkalarına faiz olarak ödediğini belirten Erzan, “Fatih Terim dışında gişe dışı ödeme yaptığım başka futbolcular da vardı. Mesela masaja gidiyorlardı, şubeye gelmek istemiyorlardı; biz götürüyorduk parayı” dedi.

Erzan, yüksek karlı güvenilir bir fon vaat ederek, 30'dan fazla kişiyi toplamda yaklaşık 25 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. İfadesinde, Fatih Terim’e elden toplam 700 bin dolar ödendiğini ve bunun faiziyle birlikte iade edildiğini belirtti. Erzan, “Parayı bahçede elden verdim. Terim ile dostane ilişkimiz vardı; hiçbir zaman zorla veya baskıyla para talep etmedi” şeklinde konuştu.

Hesap hareketleri ve iletişim yöntemleri

Savunmasının devamında, Fatih Terim’in hesap hareketlerinin kendisine gelmediğini ve yeni eline ulaştığını ifade eden Erzan, “Teftiş Kurulu ve bilirkişi raporunda hocanın hesap hareketleri eşleşmektedir. Hesabına giren ve çıkan aynıdır. Bununla ilgili her türlü imza kontrolü de yapılarak doğrulanmıştır” dedi.

Erzan, Terim’in kendisine SMS ile talimat verdiğini ve genellikle iletişimi bu yolla sağladıklarını belirtti. “Hoca genellikle WhatsApp kullanmıyordu. Gişe dışı işlem uygulamamız vardı,” diyerek, bu işlemleri nasıl gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İddialar ve yasal sorumluluk

Mahkeme başkanı, Erzan'a Fatih Terim’den aldığı 700 bin doları ne yaptığını sorduğunda, “Başkalarına faiz olarak ödedim,” yanıtını verdi. Bu noktada, “Fatih Terim'in bankadaki hesabından hiç yatırım yaptınız mı?” sorusuna, “Her zaman bir işlemi onun onayıyla yapardım” diye yanıtladı.

Erzan, dolandırıcılık iddialarının geçerli olmadığını ve suçlamaların haksız yere kendisine yöneltildiğini savunarak, “Bu insanların hepsi faizin hukuka aykırı yerden geldiğini biliyordu, bana ‘git kimden alacaksan al parayı bize ver’ diyorlardı” ifadesinde bulundu.

Duruşma devam ediyor

Duruşmanın ilerleyen saatlerinde Erzan'ın ifadesine devam etmesi bekleniyor.