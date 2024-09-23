Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde Reisdere Mahallesi'nde gerçekleştirdiği halk buluşmasında, beş buçuk aylık görev sürecindeki çalışmalarını anlattı. Vatandaşlarla bir araya gelen Denizli, sağlık ocağı açılacağı müjdesini vererek, altyapı projeleri hakkında bilgi paylaştı.

Altyapı çalışmaları hız kazanıyor

Başkan Lal Denizli, Reisdere ve çevresindeki mahallelerde yapılan altyapı çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Reisdere Mahallesi'nde 2.536 metrekare kilit parke taşı döşenmesi, 285 metre bordür çalışması ve 100 ton asfalt dökümünün gerçekleştirildiği ifade edildi. Şifne, Yalı ve Ardıç mahallelerinde de benzer çalışmalara yer verildi.

Denizli, "Altyapı konusundaki çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Şimdi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için daha fazla projeye yöneliyoruz," dedi.

Çeşme çözüm merkezi ile şikayetler hızla çözülüyor

Başkan Denizli, Reisdere, Şifne, Yalı ve Ardıç mahallelerinde yürütülen Zabıta Müdürlüğü faaliyetlerine de dikkat çekti. Çeşme Çözüm Merkezi'ni kurarak, halkın şikayetlerini etkin bir şekilde yönetmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"WhatsApp, telefon ve sosyal medya üzerinden gelen şikayetlerimizi takip edeceğiz. Her bir talebin ne durumda olduğunu açık bir şekilde görebileceğiz," diyerek sistemin sağladığı avantajları anlattı.

Kanalizasyon sorununa çözüm müjdesi

Vatandaşlardan gelen kanalizasyon sorununa ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Denizli, bu konunun çözümü için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. "21. yüzyıl koşullarında bu bir utanç durumu ama çözüme yönelik adımlar atıyoruz. Kasım ayında kazılara başlayacağız," diye konuştu.

Sağlık ocağı ve Kültür sanat merkezi projeleri

Reisdere'de açılacak sağlık ocağı müjdesi, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Denizli, "Bu yıl bitmeden sağlık ocağımız açılacak. Nüfusun arttığı bu bölgede sağlık hizmetlerini artırmak en önemli görevlerimizden biri," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kültür sanat merkezi kurulacağına da söz verdi. "Çeşme'ye yakışacak bir kültür sanat merkezi yapacağım. Tiyatro oyunları ve konserlerin düzenlenebileceği bir alan olacak," dedi.