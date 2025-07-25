İzmir’in Çeşme ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangını, yüzlerce sokak hayvanının hayatını tehlikeye attı. Yangından yalnızca dakikalar önce tahliye edilen Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan Severler Derneği (ÇESAL) barınağı büyük hasar gördü. Hayvan hakları savunucuları, yeni bir barınak ve sürdürülebilir destek sistemi için şimdi kamuoyuna çağrıda bulunuyor.



Yangınla birlikte gelen sezgi: “İçime ateş düşmüştü”

Çeşme Kent Konseyi’nde düzenlenen toplantıda konuşan ÇESAL Başkanı Serdal Coşkun, yangın gününü şu sözlerle anlattı:

“Yangından sadece dört saat önce içime bir huzursuzluk çöktü. Adeta içime ateş düşmüştü. Tehlikeyi hissettik ve gönüllülerle tahliyeye başladık.”

Coşkun’un öngörüsü sayesinde, barınaktaki 302 hayvan kısa sürede tahliye edildi. Yangın, barınağın sadece 150 metre yakınına kadar ulaştı.

Gönüllülerin desteğiyle canlar kurtuldu

Üç farklı parselde bulunan hayvanların tamamı gönüllülerin seferberliğiyle kurtarıldı. Araçları, beden gücü ve özverisiyle sürece katkı sunan gönüllüler olmasa, bu tahliyenin mümkün olmayacağını vurgulayan Coşkun, Çeşme Belediyesi’ne ait Patipark alanlarının da acil barınma alanı olarak kullanıldığını belirtti.

Her ay 15 bin Euro gider: “Destek şart”

Barınağın aylık giderlerinin 15 bin Euro’ya ulaştığını söyleyen Coşkun, şunları söyledi:

“Mama, veteriner, ulaşım gibi harcamalar giderek artıyor. Haftanın 6 günü sokaktaki yaklaşık 1000 hayvana mama desteği veriyoruz. Yardımlar yetersiz. Bu işi sürdürülebilir hale getirmek için sabit bağışçılar, kurumsal sponsorlar ve dijital destek çok önemli.”

Sahiplendirme sürecinde zorluklar yaşanıyor

Yangından kurtarılan 302 hayvandan 72’si sahiplendirildi. Ancak bazı hayvanlar sorumluluk alınamadığı gerekçesiyle geri getirildi. Coşkun, bu sürecin bilimsel kriterlerle ve kayıt altına alınarak yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İki aşamalı plan: Yeni bir barınak yolda

Çeşme Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Baha Güveloğlu ise sürecin iki aşamalı olarak planlandığını ifade etti.

“İlk aşamada yangından zarar gören alanı toparlıyoruz. İkinci aşamada kalıcı, daha uygun koşullara sahip yeni bir yaşam alanı kurmayı hedefliyoruz.”

Güveloğlu, şu an kullanılan alanın kiralık olduğunu belirterek kalıcı çözüm için kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Yasal mevzuat ve ihbarlar süreci zorlaştırıyor

Yeni hayvan hakları yasaları ve sahadan gelen yoğun ihbarlar nedeniyle barınak sistemlerinin zorlandığını dile getiren Güveloğlu, “Veterinerlik birimleri bile acil müdahalede zorlanıyor. Her gün onlarca sokak hayvanı ihbarı alıyoruz. Sahada hızlı çözüm üretmek gerekiyor” dedi.

“Bu duyarlılığı kalıcı çözüme dönüştürmeliyiz”

Yangın sonrası kamuoyundan çok sayıda destek mesajı aldıklarını belirten Güveloğlu, toplumsal duyarlılığın geçici olmaması gerektiğini vurguladı:

“Bu sadece duygusal değil, aynı zamanda toplumsal ve kurumsal bir sorumluluktur.”

Teşekkür mesajı: “Hayatta kalmak yetmez, yaşanabilir bir hayat gerek”

Toplantıda konuşan hayvan hakları gönüllüleri, yangın sırasında destek sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

ÇESAL ve Hayvan Hakları Komisyonu, şu çağrıyı yaptı:

Sabit bağışçı olabilir, düzenli destek sunabilirsiniz

Mama, ilaç, araç ve ekipman yardımı sağlayabilirsiniz

Sosyal medya üzerinden içerik üreterek dijital farkındalık yaratabilirsiniz

Kampanyalara gönüllü ya da sponsor olarak katılabilirsiniz