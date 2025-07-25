İzmir Körfezi’nde tarihi temizlik: 2,5 milyon metreküp çamur çıkarılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nde çevresel sorunlara kalıcı çözümler üretmek için önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Yaz aylarında 45 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen Körfez’de kötü koku oluşmadı. Bu başarıda, İZSU’nun başlattığı 2,5 milyon metreküplük deniz dibi tarama çalışması ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. Fazı önemli rol oynadı.

Körfezde koku ve kirlilik sorunu bu yıl yaşanmadı

Geçtiğimiz yıl balık ölümleri ve yoğun koku ile gündeme gelen İzmir Körfezi, bu yıl İZSU’nun çevreci yatırımları sayesinde bu olumsuzluklardan uzak kaldı. Temmuz ayında termal seviyelere ulaşan 45 derece sıcaklıklara rağmen koku oluşmadı, balık ölümleri gözlenmedi.

Tarihi temizlik adımı: 2,5 milyon metreküplük tarama başladı

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Erdoğan, Körfez’de başlatılan 2,5 milyon metreküplük deniz tabanı temizliğinin, Ege Bölgesi’nde bugüne kadar yapılan tüm tarama işlemlerinin toplamından daha fazla olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bu, Körfez’in temizlenmesi adına atılan tarihi bir adımdır” dedi.Çiğli Arıtma Tesisi’nde 4. Faz devreye alındı

İZSU’nun yürüttüğü diğer büyük projelerden biri olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. Fazı da tamamlanarak hizmete alındı. Erdoğan, bu fazın devreye girmesiyle birlikte arıtma kapasitesinde ciddi bir artış yaşandığını ve Körfez’e ulaşan kirli su miktarının azaltıldığını söyledi. “İlk 3 faz bazı saatlerde yeterli debiyi sağlayamıyordu. 4. Faz sayesinde önemli bir yük ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Körfezde akıntı yok denecek kadar zayıf

Körfezdeki kirliliğin temel nedenlerinden birinin akıntı eksikliği olduğunu belirten Erdoğan, “Akıntı hızı saniyede sadece 3 santimetre civarında. Bu durum, kirli suyun Körfez içinde hapsolmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl su sıcaklığı 29 dereceye kadar çıktı ve balık ölümleri yaşandı. Bu yıl ise ciddi bir çevresel felaket önlendi” diye konuştu.

Yağmur suyu projelerinde ciddi ilerleme sağlandı

İZSU, kentin çeşitli noktalarında yağmur suyu ayrıştırma projelerini de sürdürüyor. Erdoğan, İzmir’de şimdiye kadar 620 kilometrelik yağmur suyu kanalı inşa edildiğini, 130 kilometrelik hattın yapımının devam ettiğini ve 600 kilometrelik hattın ise projelendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Dereler temizleniyor, binlerce kamyon malzeme çıkarıldı

İZSU, dere yataklarında da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi ve çevre ilçelerde yürütülen temizlik faaliyetleri kapsamında binlerce kamyon dolusu malzeme derelerden çıkarıldı. Erdoğan, “Deniz taraması, arıtma tesisi, yağmur suyu hatları ve dere temizliğiyle üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi.

Bakanlık izni şart, destek bekleniyor

Gürkan Erdoğan, İzmir Körfezi’nin tam anlamıyla sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi için merkezi hükümetin de destek vermesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Körfez ile ilgili tüm projelerde Bakanlıktan izin gerekiyor. Özellikle deniz dibi tarama faaliyetlerinde destek bekliyoruz” diyerek sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.