Yıldızlar SSS Holding, özelleştirme ihaleleriyle dikkat çekerken, İzmir Çeşme’deki 13 dönümlük arazisi ve üzerinde inşaat halindeki oteli icra yoluyla satışa çıkarıldı. Halk Bankası’nın Söğütsen Seramik AŞ’ye verdiği krediyi tahsil edememesi üzerine başlattığı icra takibi sonucunda, arazinin satışı gündeme geldi.

İcra takibinin ardından Çeşme İcra Dairesi tarafından yürütülen ihalede, 13 dönümlük arazi ve yapımı devam eden otel için belirlenen bedel 417 milyon TL olarak belirlendi. Ancak, en son tekliflerin alındığı ihalede, en yüksek teklif 1.2 milyar lira olarak kaydedildi.

Sebahattin Yıldız’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Yıldızlar SSS Holding, özelleştirme süreçlerinden önemli başarılar elde etti. Kamuya ait Eti Gümüş gibi önemli tesisleri özelleştirerek bünyesine kattı ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ’nin de özelleştirme ihalesini kazandı.