Türkiye genelinde ekonomik belirsizlikler ve artan enflasyon, birçok üründe olduğu gibi internet servis sağlayıcılarının tarifelerinde de etkisini gösteriyor. Son olarak, Türk Telekom abonelik ücretlerine yüzde 30 oranında bir zam yaparak, kullanıcıların bütçelerini zorlayacak yeni fiyatlar belirledi.

Türk Telekom'un güncellenmiş tarifeleri

Türk Telekom, en güncel fiyat listesini resmi web sitesinde yayımladı. Yeni tarifelere göre, 16 Mbps hızında bir internet paketi için taahhütlü aylık ücret 579 TL olarak belirlenmiş durumda. Daha yüksek hız seçenekleri tercih edildiğinde, özellikle 1000 Mbps hızındaki paketin aylık ücreti 1089 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Sosyal medyada tepkiler yükseliyor

Türk Telekom'un yeni fiyatları, diğer rakip firmaların yaklaşık 500 TL seviyelerinde sunduğu benzer hız ve özelliklerdeki paketlerle kıyaslandığında, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, artışın yüksekliğine ve etkilerine karşı tepkilerini dile getiriyor.