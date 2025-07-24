Çeşme’de kadın hakları eğitimi için iş birliği başladı

Çeşme Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği, kadınların insan hakları eğitim programlarından daha fazla yararlanması amacıyla kurumsal iş birliği protokolü imzaladı.

İmza törenine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, İlçe Baro Temsilcisi Nadire Erol, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, Kadın ve Aile Müdürü Bilgen Barbun, Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi ve çok sayıda kadın dernek temsilcisi katıldı.

Kadınların toplumsal hayatta güçlenmesi hedeflendi

Protokolün kadınların toplumsal hayatta daha güçlü var olmalarını, haklarını bilmelerini ve savunabilmelerini sağlayacak önemli bir adım olduğu belirtildi. Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, törende yaptığı konuşmada, kadınların eşit ve adil toplum için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Çeşme’de kadınların hayatın her alanında daha görünür ve güçlü olması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ayhan, “Kadınların sesi, sözü ve emeği olmadan eşit toplumdan söz etmek mümkün değil. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) ile kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda daha fazla söz sahibi olmaları hedefleniyor” dedi.

KİHEP eğitimi kadınlara önemli katkılar sunacak

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) adıyla gerçekleştirilecek eğitimlerin kadınların haklarını güçlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor. İş birliği kapsamında Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Alaçatı Kadın Kooperatifi ve diğer kadın dernekleri de destek veriyor.

Belediye, bu protokol ile kadınların toplumsal yaşamda daha aktif ve güçlü olmalarını desteklemeye devam edecek.