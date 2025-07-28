İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme’de, su seviyesinin düşmesi nedeniyle başlayan günlük 7 saatlik su kesintileri devam ederken, turizm faaliyetleri bu durumdan etkilenmedi. Oteller ve turizm tesisleri, krize karşı önceden aldığı önlemler sayesinde süreci sorunsuz yürütüyor.



Oteller önceden hazırlandı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, bölgede su krizinin beklenen bir durum olduğunu belirtti. Belge, “Büyük otellerimizin çoğunda kendi kuyuları var. Deniz suyunu arıtan sistemler kuruldu. Ayrıca yangın ve kullanım suyu için büyük kapasiteli depolar mevcut,” dedi.

Butik oteller de önlem aldı

Belge, küçük otellerin de tankerlerle su temin ederek önlem aldığını belirtti: “Beş, on, yirmi beş tonluk su tankları otellerde zaten bulunuyordu. Bu sistem sayesinde ciddi bir aksaklık yaşanmadı.”

Rezervasyonlar sorunsuz devam ediyor

Çeşme’de şu ana kadar herhangi bir rezervasyon iptali yaşanmadığını vurgulayan Belge, “Hava çok güzel, telefonlarımız sürekli çalıyor. Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Dayanışma sayesinde bu süreci iyi yönetiyoruz,” dedi.

Baraj seviyesi kritik, kaynaklar çeşitli

Çeşme’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 4’e kadar düşmüş durumda. Ancak Belge, sadece barajlara bağlı olunmadığını vurgulayarak, “Bölgede çok sayıda kuyu var ve bu kaynaklar farklılık gösteriyor. Yetkililer sürekli iletişim halinde, sorunun çözümü için çalışmalar sürüyor,” ifadelerini kullandı.