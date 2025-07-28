Çiğli Belediyesi, çevre ve kent estetiğini koruma amacıyla moloz toplama çalışmalarını ilçedeki 26 mahalleyi kapsayacak şekilde planlı olarak sürdürüyor. Belediye, gelişigüzel moloz bırakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.



Planlı temizlik çalışmaları

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin her mahallesinde belirlenen günlerde moloz, budama, eşya ve inşaat atıklarını topluyor. Bu düzenli uygulama sayesinde hem çevre kirliliği önleniyor hem de halk sağlığı korunuyor.

Haftalık moloz toplama programı

Çiğli’de moloz toplama işlemleri mahalle bazında belirli günlerde yapılıyor:

Pazartesi: Evka 5, Ataşehir, Atatürk, Yeni Mahalle

Salı: Balatçık, Maltepe, Aydınlıkevler

Çarşamba: Egekent, Çağdaş, İzkent, Evka 2, Evka 6, Ahmet Taner Kışlalı

Perşembe: Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Uğur Mumcu, Ahmet Efendi, Şirintepe, Köyiçi

Cuma: Küçük Çiğli, Güzeltepe

Cumartesi: Esentepe, Yakakent

Moloz çöp değildir

Belediye, molozun evsel çöp gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurgularken, bu tür atıkların çöp konteynerlerinin yanına veya açık alanlara bırakılmasının Kabahatler Kanunu'na aykırı olduğunu hatırlattı. 5326 sayılı kanunun 41/1 ve 41/4 maddeleri uyarınca cezai yaptırımlar uygulanabiliyor.

Halk destek verirse sonuç alınır

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Temizlik hizmetlerimizi yoğunlaştırırken yaz aylarının getirdiği olumsuzluklara karşı da mücadele ediyoruz. Moloz toplama hizmetimiz, halkımızın desteğiyle daha etkili hale geliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu çalışmalara sahip çıkmaları ve moloz atıklarını doğru yöntemlerle bertaraf etmeleridir.”

Çağrı merkezi üzerinden talep alınabiliyor

Moloz toplama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 35 52 numaralı Çiğli Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak 3012 dahili hat üzerinden taleplerini iletebilirler.

“Temiz bir Çiğli hepimizin sorumluluğu”

Başkan Yıldız, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Çiğli hepimizin. Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent için birlikte çalışmak zorundayız. Belediye-halk işbirliği sayesinde sürdürülebilir ve kalıcı başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Unutmayalım, temiz bir çevre ortak sorumluluğumuzdur.”