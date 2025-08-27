Duygu dolu anmada, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Akyarlı’nın kent yaşamına ve topluma yaptığı katkılara dikkat çekerek, “Adnan Hoca unutulmayacak bir isim. Kentimize kattığı değerler için minnettarız” dedi.

Anma Törenine Yoğun Katılım

Törene, Prof. Dr. Akyarlı’nın eşi Aytülü Akyarlı, kızı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Ayşın Akyarlı Savatlı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Önceki Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, meclis üyeleri, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, anıta karanfil bırakarak Akyarlı’yı andı.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Birlikte Çalışmanın Onuru

Prof. Dr. Akyarlı ile çalışma fırsatına sahip olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Başkan Mutlu, “Hocamın nezaketi, zerafeti ve insanlara yaklaşımı her zaman örnek oldu. Öğretileri kent konseyinde, yerel yönetimlerde ve meslek odalarında yaşamaya devam edecek” dedi.

Ayşın Akyarlı Savatlı: Adını Gururla Yaşatacağım

Törende konuşan Akyarlı’nın kızı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Ayşın Akyarlı Savatlı, babasının bıraktığı mirası yaşatmaya devam edeceğini belirterek, “Babam bilim ve toplum için eşsiz katkılar sundu. Onun ışığını ve adını gururla taşımaya devam edeceğim” dedi.

Zeynep Altıok Akatlı: Yolundan Yürümeye Devam

Önceki Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Akyarlı’nın bağımsız kent konseylerinin kurulması için yaptığı çalışmaları hatırlatarak, “Hocamızın açtığı yoldan yürümeye devam edeceğiz. Onun idealleri ve ilkeleri bizler için yol gösterici olmaya devam ediyor” dedi.

Altan İnanç: Dayanışma ile Geleceğe

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Akyarlı’yı demokrasi ve insan hakları mücadelesinin örnek isimlerinden biri olarak nitelendirerek, “Onun öğrettikleriyle dayanışmayı güçlendirerek geleceğe hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

Özgür Topaç: Toplumun Her Kesimine Dokunan Bir İsim

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Akyarlı’nın toplumun farklı kesimlerine dokunabilen bir lider olduğunu belirterek, “Onun idealleri ve emekleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Fikirleri daima bizimle yaşayacak” dedi.

Hamit Mumcu: Emeklerini Yaşatacağız

Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Akyarlı’nın akademik bilgisi ile toplumsal sorumluluğunu birleştirerek İzmir’e büyük katkılar sunduğunu vurguladı ve “Emeklerini ve fikirlerini İzmir ortak hafızasında yaşatacağız” dedi.

Tören, Akyarlı’nın anısını yaşatmak için düzenlenen anlamlı konuşmalar ve katılımcıların anıta bıraktığı karanfillerle tamamlandı.