Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarihinin en başarılı oyunlarını geçiriyor. Oyunların dokuzuncu gününde 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 20'ye çıkardı. Türkiye, oyunlarda en fazla madalya kazanan 15. ülke olurken, genel sıralamada 25. sırada yer alıyor.

Bugünün madalyaları

Para Masa Tenisinde Ebru Acer'den bronz madalya

Türkiye'nin özel milli sporcusu Ebru Acer, para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında bronz madalya kazanarak, bu branşta madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Ecem Taşın Çavdar'dan Judo bronz madalyası

Judoda kadınlar 48 kilo J1 kategorisinde yarışan Ecem Taşın Çavdar, bronz madalya kazandı. Ecem, Rio 2016'daki başarısını tekrarlayarak bir kez daha bronz madalyaya ulaştı.

Para Halterci Besra Duman gümüş madalya kazandı

Para halterde kadınlar 55 kiloda yarışan Besra Duman, gümüş madalyanın sahibi oldu. Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Besra, Paris 2024'te bu başarısını gümüşle taçlandırdı.

Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan gümüş madalya

Para okçuluk branşında Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Milli Takımı, gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi bu alanda gururlandırdı.

Cahide Eke Judoda bronz madalya kazandı

Judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde yarışan Cahide Eke, bronz madalya kazandı. İlk kez katıldığı Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya sevinci yaşayan Eke, Almanya'dan rakibini ippon ile yenerek başarılı bir performans sergiledi.

Golbol Kadın Milli Takımı üst üste 3. Kez Paralimpik şampiyonu!

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024'ün finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı. Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de şampiyon olan milli takım, Türk spor tarihine geçti.

Kübra Korkut gümüş madalya kazandı

Para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında yarışan Kübra Korkut, paralimpik ikincisi oldu. Kübra, daha önce Londra 2012'de takım gümüşü, Rio 2016'da bireysel gümüş ve Tokyo 2020'de bireysel bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye'nin madalya listesi

Toplam Madalya Sayısı: 20 (3 Altın, 10 Gümüş, 7 Bronz)

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarısını sürdürerek oyunlar bitmeden madalya rekorunu şimdiden kırdı.