Çeşme’de su kesintisi sorun oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Çeşme’de yaşanan su kesintileri ve beraberindeki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. İlçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğuna dikkat çekti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin Devlet Su İşleri’ni (DSİ) hedef alan suçlamalarına tepki gösterdi. Sorunun yalnızca iklim krizine bağlanamayacağını, CHP’li yöneticilerin gerekli tedbirleri almadığını ifade etti. “Çeşme’den su yerine sorun akıyor” dedi.

Su kesintisi iklim krizinden değil beceriksizlikten kaynaklandı

Bursalı, Çeşme’de yaşanan su kesintilerinin teknik nedenlerle açıklanamayacağını, yıllardır CHP belediyeciliğinin plansızlık, ilgisizlik ve vizyonsuzluk politikasının sonucu olduğunu söyledi. Şehri yönetenlerin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti. DSİ’nin ise yılların ihmalini gidermek için yoğun şekilde çalıştığını vurguladı. Karareis Barajı, Salman Göleti, terfi merkezleri ve 34 kilometrelik içme suyu hattının yatırımlarını hatırlattı. DSİ’nin sistemin devreye alınacağı 25 Ağustos tarihini not ettiğini ifade etti. “Milletimize hizmet eden DSİ’yi kimseye yem yaptırmayacağız” dedi.

CHP’li belediyeler su sorununu çözmedi, proje sunamadı

Bursalı, CHP yönetimindeki Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin vatandaşların su sorununu çözmek için adım atmadığını belirtti. Öncekilerden gördükleri yönetim anlayışını değiştirmediklerini, yanlış yolda yürüdüklerini söyledi. DSİ’nin tamamladığı projelere rağmen CHP’li yöneticilerin projelerini gösteremediğini dile getirdi. “Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur” atasözünü hatırlatarak, CHP’li yöneticilerin mevzuatı okuduklarını ama gereğini yapmadıklarını ifade etti. AK Parti olarak İzmir ve Çeşme’nin susuz kalmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.