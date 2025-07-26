Kadınların iş yükünü azaltan uygulama bu yıl da sürüyor

Efes Selçuk Belediyesi, kış hazırlıklarının en önemli adımlarından biri olan salça yapımında kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Belediye tarafından temin edilen salça sıkım makinesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da merkez mahalleler ve köylerde hizmet verecek.

“Salçalık domatesler hazırlansın, kadınlar keyfine baksın!” sloganıyla yıllardır sürdürülen bu uygulama, kadınların ev ekonomisine katkı sağladığı kadar fiziksel iş yükünü de azaltıyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öncülüğünde sürdürülen uygulama, vatandaşlardan önceki yıllarda da yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl da 28 Temmuz’dan itibaren başlayan hizmet, Ağustos ayı sonuna kadar birçok mahallede devam edecek.

Salça makinesi mahalle mahalle kurulacak

Salça sıkım makinesi takvimi şu şekilde planlandı:

28-29 Temmuz – Zeytinköy

30 Temmuz – Efes Selçuk Merkez

31 Temmuz – Barutçu

1 Ağustos – Atatürk Mahallesi

4 Ağustos – Cumhuriyet Mahallesi

5 Ağustos – Sultaniye

6-7 Ağustos – Çamlık

8-11 Ağustos – Acarlar

12-13 Ağustos – Belevi Çeşme STK’larından DSİ’ye Çağrı: “Vanaları Açın Artık” İçeriği Görüntüle

14 Ağustos – Zafer Mahallesi

18 Ağustos – 14 Mayıs Mahallesi

19-20 Ağustos – Gökçealan

21-22 Ağustos – Havutçulu

25-26 Ağustos – Şirince

Bilgi ve başvuru için iletişim kanalları açık

Belediye yetkilileri, salça sıkım makinesinden faydalanmak isteyen vatandaşların SELBİM, 444 8 892, WhatsApp Hattı: 0533 814 33 37 ve mahalle muhtarlıkları üzerinden bilgi alabileceğini duyurdu.