Kadınların iş yükünü azaltan uygulama bu yıl da sürüyor
Efes Selçuk Belediyesi, kış hazırlıklarının en önemli adımlarından biri olan salça yapımında kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Belediye tarafından temin edilen salça sıkım makinesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da merkez mahalleler ve köylerde hizmet verecek.
“Salçalık domatesler hazırlansın, kadınlar keyfine baksın!” sloganıyla yıllardır sürdürülen bu uygulama, kadınların ev ekonomisine katkı sağladığı kadar fiziksel iş yükünü de azaltıyor.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öncülüğünde sürdürülen uygulama, vatandaşlardan önceki yıllarda da yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl da 28 Temmuz’dan itibaren başlayan hizmet, Ağustos ayı sonuna kadar birçok mahallede devam edecek.
Salça makinesi mahalle mahalle kurulacak
Salça sıkım makinesi takvimi şu şekilde planlandı:
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28-29 Temmuz – Zeytinköy
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30 Temmuz – Efes Selçuk Merkez
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31 Temmuz – Barutçu
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1 Ağustos – Atatürk Mahallesi
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4 Ağustos – Cumhuriyet Mahallesi
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5 Ağustos – Sultaniye
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6-7 Ağustos – Çamlık
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8-11 Ağustos – Acarlar
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12-13 Ağustos – Belevi
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14 Ağustos – Zafer Mahallesi
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18 Ağustos – 14 Mayıs Mahallesi
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19-20 Ağustos – Gökçealan
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21-22 Ağustos – Havutçulu
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25-26 Ağustos – Şirince
Bilgi ve başvuru için iletişim kanalları açık
Belediye yetkilileri, salça sıkım makinesinden faydalanmak isteyen vatandaşların SELBİM, 444 8 892, WhatsApp Hattı: 0533 814 33 37 ve mahalle muhtarlıkları üzerinden bilgi alabileceğini duyurdu.