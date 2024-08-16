Afrika'da ortaya çıkan ve Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini ağır bir şekilde hissettirmeye başlanan maymun çiçeği virüsü (M çiçeği) nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada acil durum ilân etti.

Sakarya'da sabah saatlerinde Senegal uyruklu 34 yaşındaki bir kadının cildinde kabarıkların bulunması sebebiyle maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi.

Medyabar haberine göre sabah saatlerinde 34 yaşındaki Senegalli bir kadın cilt rahatsızlığıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastayı inceleyen acil doktoru vücudunda lekeler görmesi üzerine hastayı özel bir odaya alarak karantinaya aldı. Karantina uygulanan hastanın yanında kimseye yaklaştırılmadığı belirtildi.

DSÖ'den, geçen hafta yapılan açıklamada maymun çiçeği adı verilen "M çiçeği" vaka sayısında son iki ayda büyük bir artışı yaşandığını belirtilerek, dünya genelinde 90 binin üzerinde vaka görüldüğü ve 156 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Avrupa ülkelerinden İsveç’te bir kişide, Pakistan'da da bir kişide görülmesiyle virüs farklı coğrafyalarda yayılmaya başladı.

Sağlık Bakanlığından 15 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise Türkiye’de maymun çiçeği hastalığına rastlanmadığı ve kısıtlama ya da ek tedbir ihtiyacının bulunmadığı belirtildi. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının, "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu"nun ilan edildiği anımsatıldı.

Sakarya'da maymun çiçeği vakası var mı?

Sakarya'da Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesi ile karantinaya alındığının gündeme gelmesi üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklamada yapıldı.

Açıklamada maymun virüsü teşhisi konduğu iddia edilen kişinin "Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında şöyle denildi:

"Çeşitli medya organlarında yer alan 'Sakarya'da maymun çiçeği şüphesi ile bir kişi karantinaya alındı!' başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görülmüştür. Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu Hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirlenmiştir, hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TIKLAYIN: Yayılmaya başladı: Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmesi gerekenler