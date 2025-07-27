Çeşme Belediyespor, futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü kulüpte geçiren İbrahim Gören’i teknik direktörlük görevine getirdi. Gören, kulübün altyapısından yetişmiş ve son olarak Futbol Altyapı Koordinatörü olarak görev yapmıştı.



Altyapıdan A Takım'a: Gören'in Yolculuğu

Futbola Çeşme Belediyespor’un altyapısında başlayan İbrahim Gören, profesyonel kariyerine Göztepe ve Altınordu’da devam etti. Aktif futbolculuk hayatını Çeşme Belediyespor’da kaptan olarak tamamladı.

Takdir Toplayan Bir İsim

Futbolculuk sonrası kariyerine kulübün altyapısında devam eden Gören, Futbol Altyapı Koordinatörlüğü görevinde gösterdiği disiplin ve örnek duruşuyla camiada takdir topladı.

Kulüpten Resmi Açıklama

Çeşme Belediyespor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz altyapısından yetişmiş, futbolculuk kariyerini takım kaptanımız olarak tamamlamış, son olarak kulübümüz Futbol Altyapı Koordinatörlük görevinde bulunmuş olan İbrahim Gören, Futbol A Takım Teknik Direktörümüz olmuştur. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz."