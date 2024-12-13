İzmir’in Çeşme ilçesinde, altyapı projeleri hızla ilerliyor. Yağışların oluşturabileceği sorunları önlemek amacıyla İZSU ve Çeşme Belediyesi iş birliğiyle başlatılan yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları, Dalyan ve Çakabey Mahallelerinde devam ediyor. Başkan Lâl Denizli, projeyi yerinde inceleyerek, “Sorunlu bölgeler tespit edildi ve hızla çözüm üretiyoruz” dedi.

Altyapı çalışmalarında hedef: Daha sağlam ve güvenli bir çeşme

Çeşme'deki altyapı güçlendirme çalışmaları, ilçede uzun vadeli çözümler üretmek için hız kesmeden sürdürülüyor. Yağmur suyu hattı imalatları ile Çeşme'nin geleceği için kalıcı çözümler sağlanırken, mahallelerin altyapı sorunlarına da çözüm üretiliyor. Bu projeyle, yağışların yol açtığı taşkınlar ve altyapı zorlukları en aza indirilecek.

Başkan Denizli, çalışmaları yerinde inceledi

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Dalyan Mahallesi’nde süren yağmur suyu hattı çalışmalarını yakından inceledi. İncelemede İZSU Çeşme Şube Teknik Müdürü Varol Yeşilaras, Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit ve Dalyan Mahalle Muhtarı Faruk Tonga da yer aldı. Başkan Denizli, projelerin ilçedeki altyapı sorunlarını köklü bir şekilde çözmeye yönelik olduğunun altını çizdi.

Dalyan ve Çakabey mahallelerinde çalışmalar hızla devam ediyor

Dalyan Mahallesi'nde, 4066/1, 4170, 4173 ve 4174 Sokaklarında toplamda 500 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşemeleri sürerken, 4004 Sokak’ta yağmur suyu mazgalları da yerleştiriliyor. Ayrıca Çakabey Mahallesi Mamurbaba Mevkii’nde 2246 Sokak’ta 250 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatları yapılıyor.

Sorunlu bölgeler belirlendi, çalışmalar hızla ilerliyor

Başkan Lâl Denizli, bu projeyle, Çeşme'deki yağmur suyu altyapısını sağlamlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Yoğun yağışlarda sıkıntı yaşanmaması için sorunlu bölgeler tespit edildi ve çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çeşme’yi daha güvenli ve konforlu bir yer haline getireceğiz” dedi.