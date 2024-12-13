Manisa'nın Salihli ilçesinde engelli bireyler için ayrılan park yerleri ve rampalara park eden 348 araç sürücüsüne, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 480 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara uymayan 72 araç trafikten men edildi.

Denetimler aralıksız devam ediyor

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, engelli bireylerin park yerleri ve rampalarına park eden araçlara yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor. 11 ayda 348 araç sürücüsüne ceza uygulanırken, kurallara uymayan 72 araç ise trafikten men edilerek cezalandırıldı. Bu denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.

Engelli bireyler için önemli bir Adım

İlçe Emniyet Müdürlüğü, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı bu denetimler ile engelli rampalarının ve park yerlerinin doğru şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Engelli bireylerin ulaşımda karşılaştıkları zorlukların azaltılması için bu tür denetimlerin önemine dikkat çekildi.