İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme’de, kuraklık ve yaz aylarında artan nüfus nedeniyle uygulanan su kesintileri 10 saate çıkarıldı. İZSU, baraj rezervinin kritik seviyenin altına indiğini duyurdu.



Su rezervi yüzde 5’in altına indi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Çeşme'nin su ihtiyacının Kutlu Aktaş Barajı ile yer altı kuyularından sağlandığı belirtildi. Barajdaki su rezervinin yüzde 5’in altına düşmesi üzerine su kesintilerinin artırıldığı bildirildi.

Kesintiler zorunlu hale geldi

Yaz sezonunda ilçeye gelen nüfus artışıyla birlikte su ihtiyacının zirveye ulaştığı ifade edilen açıklamada, mevcut kaynakların talebi karşılamada yetersiz kaldığı belirtildi. İZSU, bu nedenle tüm ilçede zorunlu kesintilere geçildiğini duyurdu.

Kesintiler artık 10 saat sürecek

İlk etapta 7 saat olarak uygulanan kesintiler, 31 Temmuz 2025 saat 23.00 ile 1 Ağustos 2025 saat 09.00 arasında 10 saatlik süreyle yeniden düzenlendi. Açıklamada, “Sonraki günlerde de periyodik olarak aynı saatlerde tüm Çeşme genelinde su kesintisi uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Su kullanımı konusunda uyarı yapıldı

İZSU, vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, mevcut su kaynaklarının sürdürülebilirliği için bilinçli tüketim çağrısı yaptı.