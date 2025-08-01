Al-Hilal En-Nesyri için devrede

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Victor Osimhen ve Alexander Isak transferlerinden sonuç alamayınca Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'yi yeniden gündemine aldı. Golcü arayışlarını sürdüren Al-Hilal, sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sundu.

Rekor teklif geldi, Fenerbahçe rakamı yükseltti

Hürriyet’in haberine göre, Al-Hilal kulübü En-Nesyri için Fenerbahçe’ye 35 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak sarı-lacivertliler bu rakamı yeterli bulmadı ve 40 milyon euro talep etti. Kulüp yetkililerinin bu rakamda ısrarcı olduğu ve herhangi bir indirim düşünülmediği belirtildi.

Transferde kritik hafta

Fenerbahçe, En-Nesyri’nin son dönemdeki performansından memnun. Bu nedenle oyuncuyu yalnızca yüksek bir bonservis bedeli karşılığında bırakmak istiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki bir hafta içinde netlik kazanması ve transferin olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor.

En-Nesyri, Fenerbahçe'de beklentileri karşıladı

Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında attığı kritik gollerle takımın gol yollarındaki en önemli isimlerinden biri haline gelen oyuncuya, özellikle Körfez ülkelerinden ilgi artmış durumda.