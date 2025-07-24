İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle her gece 7 saat sürecek zorunlu su kesintisi uygulanacak. İZSU, 25 Temmuz’dan itibaren başlayacak kesintinin, ilçenin tamamını kapsayacağını ve periyodik şekilde süreceğini açıkladı.



Kuraklık ve tüketim kritik seviyede

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, Çeşme’de yaşanan su sıkıntısının, azalan yağışlar ve yaz aylarında artan nüfusla birlikte kritik seviyeye ulaştığını duyurdu. Bu kapsamda, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 23.00 ile 26 Temmuz Cumartesi günü 06.00 arasında olmak üzere, ilçenin tümünde zorunlu su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Her gece aynı saatlerde kesinti sürecek

Yapılan açıklamada, su kesintilerinin yalnızca 25 Temmuz’a özel olmadığı, aynı saat aralığında her gece düzenli olarak uygulanacağı belirtildi. Kesintinin gece saatlerine denk getirilmesiyle, vatandaşların günlük yaşamının asgari düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.

Baraj seviyesi alarm veriyor

Çeşme’nin başlıca su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesi %5’in altına geriledi. Yetkililer, bu durumun yalnızca kuraklıkla değil, aynı zamanda artan su kullanım oranlarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

İZSU’dan tasarruf çağrısı

İZSU yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Su artık daha kıymetli. Çeşme’de yaşayan tüm vatandaşlarımızdan bu geçici sürece destek vermelerini ve günlük yaşamlarında tasarruflu kullanım alışkanlıklarını benimsemelerini önemle rica ediyoruz. Suyumuzu birlikte koruyacağız” ifadelerine yer verildi.