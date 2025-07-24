CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de milyonlarca yurttaşın temel ihtiyaçlarını kredi kartıyla karşılamaya başladığını belirtti. Gürer, gıda harcamalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, "Tencere borçla kaynıyor, sofra borçla kuruluyor" ifadelerini kullandı. Verilere göre kredi kartı borçları ve takipteki alacaklar rekor seviyelere ulaştı.



Temel ihtiyaçlar kredi kartıyla karşılanıyor

CHP'li Ömer Fethi Gürer, gıda harcamalarında yaşanan hızlı artışın vatandaşların borçla geçinmek zorunda kaldığını gösterdiğini belirtti. “Düşük maaşlar ve artan işsizlik geçimi zorlaştırıyor” diyen Gürer, kredi kartı kullanımındaki yükselişin artık temel ihtiyaçlara yöneldiğini söyledi.

6 ayda harcamalar rekor seviyede arttı

Gürer’in paylaştığı verilere göre:

27 Aralık 2024’te çeşitli gıda harcamaları 23,9 milyar TL iken, 11 Temmuz 2025’te 31,7 milyar TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde market harcamaları 65,6 milyar TL’den 87 milyar TL’ye, yemek harcamaları ise 19,5 milyar TL’den 28,2 milyar TL’ye çıktı.

Toplam kredi kartı harcaması ise 362,1 milyar TL’den 450,9 milyar TL’ye ulaştı.

Bu tabloya göre:

Gıda harcamalarında %32,7

Market harcamalarında %32,6

Yemek harcamalarında %44,5

Toplam kredi kartı harcamalarında %24,5 artış yaşandı.

1,5 yılda gıda harcamalarında %103 artış

2023 Aralık’tan 2025 Temmuz’a kadar olan sürede:

Gıda harcamaları %103

Market harcamaları %111

Yemek harcamaları %133

Toplam kredi kartı harcamaları ise %79,1 oranında arttı.

Yeni kredi kartı sahipleri artıyor

2025 Mayıs ayında:

192 bin kişi ilk defa kredi kartı

118 bin kişi ise ilk kez tüketici kredisi kullandı.

Borç miktarı hızla büyüyor

2024 sonunda 1,85 trilyon TL olan kredi kartı borcu, 2025 Temmuz itibarıyla 2,36 trilyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde sadece Ocak-Mayıs aylarında ödenen kredi kartı faizi 188,5 milyar TL oldu.

Vatandaşların toplam bireysel finansal borcu ise 5 trilyon 24 milyar TL’yi geçti.

Borcunu ödeyemeyen 755 bine yaklaştı

2024 Mayıs ayında 531 bin kişinin kredi kartı borcunu ödeyemediği, 2025 Mayıs itibarıyla bu sayının 755 bin 160 kişiye çıktığı belirtildi.

Takipteki borç 96 milyar liraya dayandı

2025 yılı başında 53,8 milyar TL olan takipteki kredi kartı borç bakiyesi, 11 Temmuz itibarıyla 96,4 milyar TL seviyesine çıktı.

Gürer: “İktidar gerçeği görmelidir”

CHP’li Gürer, enflasyonun düşmesine rağmen temel ihtiyaçlarda fiyatların gerilemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Açlık sınırının altında milyonlarca insan var. Tencere ateşte borçla kaynıyor. Sofra borçla kuruluyor. Sağlıklı beslenme değil, sadece açlık bastırılıyor. Bu tabloya rağmen iktidar yurttaşın yaşadığı gerçekleri görmüyor.”