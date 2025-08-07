Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber canlı yayınında İzmir’deki su kesintileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin su yönetimindeki eksikliklerine dikkat çeken Yumaklı, "Bakanlık olarak tüm baraj plan ve inşaatlarını program doğrultusunda sürdürüyoruz. Ancak belediyenin yanlış uygulamaları nedeniyle susuzluk yaşanıyor" dedi.

Yumaklı, özellikle yer altı suları ve baraj kullanımında yapılan hataların su sıkıntısının temel nedenlerinden biri olduğunu belirtti. “İzmir’in yıllık su ihtiyacı 250 milyon metreküp. Bunun yarısı barajlardan, yarısı yer altı sularından sağlanmalı. Fakat belediye, enerji giderinden tasarruf amacıyla yer altı sularını kullanmak yerine barajlara yükleniyor. Bu da kurak dönemde su krizine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan Çeşme’ye su müjdesi: Vanalar açılıyor

İzmir’in Çeşme ilçesindeki su sorunuyla ilgili de açıklama yapan Bakan Yumaklı, birkaç gün içinde Çeşme’ye su verileceğini duyurdu. Yumaklı, “İzmir Karaburun Karareis Barajı, Salman Göleti Ortak Deposu ve iletim hattı projeleri kapsamında test aşamasına gelindi. Arıtma tesisi dahil 1.7 milyar lira değerindeki projeyle yılda 3.7 milyon metreküp su Çeşme’ye ulaştırılacak” dedi.

Bakan Yumaklı, belediyelere seslenerek su varlığına uygun imar planları yapılması gerektiğini belirtti ve “Siz elinizdeki su kapasitesine göre yapılaşma izni vermek zorundasınız” açıklamasında bulundu.

Kayıp-kaçak oranı dikkat çekti

Yumaklı, İzmir’deki su sıkıntısının bir diğer temel nedeninin de kayıp-kaçak oranının yüksekliği olduğunu vurguladı. “İzmir’de her yıl 68 milyon metreküp su kaybediliyor. Bu, neredeyse bir Tahtalı Barajı kadar suya denk geliyor. Eğer bu altyapı sorunları çözülseydi, İzmir’in en az 100 günlük suyu garanti altında olurdu” dedi.

Belediyelerin yalnızca yeni yatırım yapmakla değil, aynı zamanda mevcut su kaynaklarını korumakla da yükümlü olduğunu dile getiren Yumaklı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda gereken hassasiyeti göstermediğini belirtti.

İzmir'e 62 milyar TL'lik yatırım yapıldı

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığıyla İzmir’e son 23 yılda 62 milyar TL'lik yatırım yapıldığını açıkladı. Bu yatırımlar kapsamında 221 tesis, 36 baraj, 10 gölet ve 5 içme suyu tesisi tamamlanarak hizmete alındı. Toplamda 133 milyon metreküplük içme suyu kapasitesine ulaşıldı.

Ayrıca Manisa’da bulunan Gördes Barajı’ndan İzmir’e su sağlandığını da hatırlatan Yumaklı, içme suyu tesislerinin yapım ve işletmesinin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu bir kez daha vurguladı.

“Sorumluluklar yerine getirilmeli” çağrısı

Yumaklı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokoller çerçevesinde iki yeni barajın daha planlandığını ifade ederek, “Biri yapım aşamasında, diğerinin de proje ihalesi tamamlanacak. Ancak belediyenin, su sorumluluğunu devretmek istemesi kamuoyunu yanıltma çabasıdır” dedi.

İzmir’in 41 kuyuya sahip olduğunu belirten Yumaklı, “Kritik alanlarda yeni kuyu açılmasına izin verilmiyor. Yer altı su kaynakları kritik seviyedeyken yeni kuyu talebi doğru bir çözüm değil” şeklinde konuştu.