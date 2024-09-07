Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) seçimlerinin ardından yeni başkan Orhan Belge oldu. Boyalık Beach Otel Genel Müdürü ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı olan Belge, ÇEŞTOB Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle başkanlığa getirildi.

Yeni yönetim kurulu ve ilk toplantı

25 Ağustos 2024 tarihinde yapılan ÇEŞTOB Genel Kurulu’nda belirlenen yeni yönetim kurulu, sektörde tanınmış isimlerden oluşuyor. Orhan Belge başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Orhan Belge (Boyalık Beach Otel)

Serkan Aslan (Altın Yunus Otel)

Ebru Tuğgan (Ilıca Otel)

Deniz Arı (Çeştur)

Kadir Alpat (Radisson Taksim Otelcilik)

Ozan Atilla (Saray Otelcilik)

Toker Gürer (IC Marina)

Kerem Ünsal (VTG Turizm)

Seda Zabıtçı (Z Otel)

Tuncay Karaca (Cocos Otel)

Hamit Çalış (Çalış Otel)

Tayfun Başkurt (Reges Otel)

Hakan Güvener (İleri Otel)

Yeni yönetim kurulu, 6 Eylül 2024 tarihinde Çeşme Reges Otel’de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tüzük gereği yapılan seçimle Orhan Belge, oy birliğiyle ÇEŞTOB Başkanı seçilirken, Ebru Tuğgan ve Ozan Atilla Başkan Yardımcısı, Kerem Ünsal Genel Sekreter ve Hamit Çalış Sayman olarak belirlendi.

Orhan Belge’den yeni dönem vizyonu

Toplantının ardından açıklama yapan ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, “Yenilenen yönetim kurulumuzla birlikte Çeşme’nin turizm potansiyelini artırmak, sürdürülebilir turizm kriterleriyle bölgeyi daha cazip bir hale getirmek için çalışacağız. Üyelerimiz arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını artırarak, ETİK ve TÜROFED ile ortak projeler geliştireceğiz. Çeşme ve Ege Bölgesi'nin dünya turizm pastasından hak ettiği payı alması için çaba göstereceğiz. Bize güvenen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Belge, Çeşme’nin ve bölgenin turizmdeki rolünü güçlendirmek amacıyla geniş bir vizyonla hareket edeceklerini vurguladı. Yeni yönetim, turizm sektörüyle ilgili sorunlara çözümler geliştirmek ve ortak hareket etmek için çeşitli girişimlerde bulunacak.