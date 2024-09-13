Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Mevlid Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajında, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğumunun insanlığa barış, hoşgörü ve adalet getirdiğini belirtti. Akın, bu anlamlı günün sağlık, huzur ve bollukla dolu bir yılın başlangıcı olmasını diledi.

Mevlid Kandili'nin manevi değeri

Başkan Akın, mesajında Mevlid Kandili’nin İslam dünyası için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Peygamberimizin öğretilerinin ve davranışlarının, günümüzde de insanlığa rehber olmaya devam ettiğini ifade etti. "Bu özel gün, birlik ve beraberlik duygularını en yoğun şekilde yaşadığımız manevi değeri yüksek bir gündür" diyerek, Peygamber Efendimizin yaşamı boyunca hoşgörü, adalet ve merhamet ile insanlığa örnek olduğunu hatırlattı.

Huzur ve barış dileği

Çetin Akın, Mevlid Kandili vesilesiyle tüm insanlığın Peygamberimizin öğütlerinden ilham alarak daha adil, hoşgörülü ve merhametli bir yaşam sürmesini temenni etti. Başkan Akın, "Bu anlamlı günde, Peygamberimizin öğretilerini ve davranışlarını dikkate alarak manevi atmosferi en iyi şekilde değerlendirmeli ve bu öğretileri yaşamımıza yansıtmalıyız" dedi.

Başkan Akın, mesajının sonunda Mevlid Kandili’nin başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. "Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu maneviyat dolu gecede, Yüce Allah’tan sağlık, barış, huzur, bolluk ve bereket diliyorum" ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.