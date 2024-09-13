2008 yılında Türkiye’de bir ilk olarak kurulan İzmir Üniversiteleri Platformu, İzmir’i bir "Üniversite Kenti" olarak konumlandırmak ve şehirdeki yükseköğretim kurumları arasında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. Bu yıl, İzmir Tınaztepe Üniversitesi ev sahipliğinde, "Sağlık Herkes İçin Her Şey Sağlık İçin" ana temasıyla çalışmalarını sürdürecek olan platform, afetlere yönelik önlemleri gündeme taşıyacak.

Deprem farkındalığı için kritik sempozyum

Özellikle İzmir gibi doğal afet riski yüksek bir şehirde, “Acil ve Afet Yönetimi Çalışma Grubu” deprem temalı çalışmalarına odaklandı. 4-5 Kasım 2024 tarihlerinde İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan "Türkiye’nin Gerçeği; Her Yönü ile Deprem Sempozyumu", 10 üniversitenin temsilcilerini bir araya getirecek.

Uzmanlardan çok disiplinli yaklaşım

Sempozyum, deprem riskinin azaltılması ve müdahale süreçlerinin ele alınacağı dört ana oturumla iki gün boyunca sürecek. Jeoloji ve inşaat mühendisliğinden tıbbi uzmanlara kadar farklı disiplinlerden profesyoneller, afete hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını derinlemesine inceleyecek.