Ertelenen kongre yeniden yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) seçimli kongresi, 24 Mayıs’ta yaşanan kargaşa nedeniyle ertelendikten sonra tekrar gerçekleştirildi. Kongre Nazilli İstiklal İlkokulu’nda yapıldı ancak vekalet oyları ve organizasyon sorunları nedeniyle birçok aksaklık yaşandı. Oy verme işlemi yaklaşık dört saat gecikmeyle saat 21.00 civarında başladı.

Kapucu, 183 oy farkla kazandı

Toplam 4 bin 50 üyesi bulunan kooperatifte 10 sandıkta 3 bin 306 oy kullanıldı. Sayım sonunda Çetin Kapucu 1.735 oy aldı, mevcut başkan Ünal Önal ise 1.552 oyda kaldı. 19 oy geçersiz sayıldı. Kapucu, ilk yedi sandıkta önde yer aldı ve üç sandıkta geriye düşse de genel toplamda üstünlüğünü koruyarak başkanlığa seçildi.

Yeni yönetim ve denetim kurulu belirlendi

ÖRKOOP’un yeni yönetim kurulu, başkan Çetin Kapucu’nun liderliğinde; Nuri Özpınar, Yılmaz Özaslan, Hüseyin Koç ve Metin Akdeniz’den oluştu. Denetim Kurulu’na ise Selim Aydın, Ali Özdeş ve Ali Küçük seçildi.

Üst birlik delegelikleri atandı

Üst birlik delegeliklerine HAYKOOP Başkanı Ahmet Ertürk’ün yanı sıra Hüseyin Karabıyıklı, Ali Ünal, Hasan Ali Özenel ve Mehmet Ulusan getirildi.

Basın mensuplarına sınırlama getirildi

Kongreyi takip etmek isteyen basın mensuplarının salona alınmaması nedeniyle basın temsilcileri pencerelerden yayın yapmak zorunda kaldı. Bu durum kongrede dikkat çekti.