Kayıp kadın için arama çalışmaları başlatıldı

Aydın’ın Çine ilçesi Sarnıç Mahallesi’nde 24 Temmuz 2025 sabahı evden ayrılan ve alzheimer başlangıcı olan H.D., düzenli epilepsi ilacı kullanmasına rağmen kayboldu. Eşi H.A.D., aynı gün saat 18.30 civarında Çine İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama yaptı

İhbarın ardından jandarma, Jandarma Komando Timi, JAK Timi, İstihbarat Unsurları, İz Takip Köpek Timi ve Trafik Timi arama çalışmalarına katıldı. İlk gün aramalar saat 21.30’da karadan sonlandırıldı ancak gece boyunca İHA ile aramalar sürdürüldü.

Ertesi sabah kadın sağ olarak bulundu

25 Temmuz sabahı saat 07.00’de yeniden başlayan karadan arama çalışmaları saat 08.15’te sonuç verdi. H.D., köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bilinci açık, yaralanmasız ve sağ olarak bulundu.

Sağlık kontrolü yapıldı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.D., ambulansla hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ekiplerinin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde kayıp kadın sağ olarak bulunmuş oldu.