Halk TV programcısı Barış Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltıların ardından hukukçulardan önemli açıklamalar geldi. Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ve Prof. Adem Sözüer, olayla ilgili görüşlerini paylaştı.

Turgut Kazan: "Gazetecilik temel kurallarına uygun"

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, gözaltıların gazeteciliğin temel ilkeleri açısından doğru bir duruş sergilendiğini belirtti. Kazan, Barış Pehlivan’ın ilgili kişiyi aradığını ve canlı yayına davet ettiğini belirterek, “Bir gazeteci neden arar? Aranan kişi haber yapılacağını biliyor ve soruları cevaplıyor. Bu durumda, hayatın gizliliği ve kişisel verilerin ihlali söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Pehlivan’ın cevap hakkı kullandırarak gazetecilik yaptığına dikkat çekti ve gazeteciliğin soruları sorarak, cevap almayı gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı.

Prof. Adem Sözüer: "Suçlanan kişiye görüşünü sormak yükümlülüktür"

Prof. Adem Sözüer ise, gazetecinin suçlanan kişiye görüşünü sormasının hukuken bir yükümlülük olduğunu ifade etti. Sözüer, “Haber verme hakkını kullandığınızda, ilgili kişiye görüşünü sormak gereklidir. Eğer kişi konuşmak istemezse, o zaman haber yapılmaz. Ancak konuşmuş ve cevap vermişse, bu doğru bir gazetecilik uygulamasıdır” dedi. Ayrıca, bu tür bir gazetecilik faaliyetinin takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.