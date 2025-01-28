Seda Selek, 1980 doğumlu bir televizyon sunucusu ve radyocudur. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu olan Selek, medya kariyerine 1999 yılında diksiyon ve spikerlik eğitimi aldıktan sonra adım atmıştır. 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak medya dünyasına girmiş, sonrasında 24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi birçok önemli kanalda görev almıştır. 2008 yılında spiker Tunç Arslanalp ile evlenen Seda Selek'in, Duru adında bir kız çocuğu vardır. 44 yaşındaki Seda Selek, İstanbul doğumludur ancak aslen Karslıdır. Hem İstanbul’da kariyerini sürdürmekte hem de medya dünyasında önemli bir yere sahiptir.

Seda Selek’in Halk TV’deki kariyeri

Üç yıl boyunca Halk TV'de ana haber sunuculuğu yapan Seda Selek, bir süre ara vermiş, ardından tekrar kanalına dönmüştür. Kanalda ekran karşısına geçtiği dönemde izleyiciler tarafından beğenilen ve tanınan bir isim haline gelmiştir.