Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretliler, emekliler ve memurlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın ilgisini çeken önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyonla mücadelenin süreceğini ve 2026 ile 2027 yıllarında tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşılacağını belirtti.

"Dezenflasyon sürecimizin bu yıl da devam edeceğini öngörüyoruz"

Özellikle enflasyonla mücadelede gıda arzının arttırılmasına büyük önem verdiklerinin vurgulayan Yılmaz, “Artan gıda arzı hem insanımızın daha sağlıklı, daha uygun maliyetle bu imkanla erişmesini sağlayacak hem de makro ekonomik istikrarımıza enflasyonu düşürme etkisiyle katkıda bulunacak. Bu arada şunu da ifade edeyim. Bu mücadelemizi de başarıyla sürdürüyoruz. Geçen yılın Haziran ayından itibaren başlayan dezenflasyon sürecimizin bu yıl da devam edeceğini öngörüyoruz. Her geçen ay hedeflerimize daha çok yaklaşacağız. İnşallah Türkiye bu yılın sonuna geldiğinde yine enflasyonu konuşacağız ama bugünkü kadar artık konuşmayacağız. Çok daha makul bu seviyelerde bir enflasyonla bu yılı kapatacağız. 2026 ve 2027 yılı perspektifinde ise tek haneli rakamlara yeniden ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konya Ovası Projesi: Tarihi bir yatırım hamlesi

Konya Ovası Projesi (KOP) eylem planına değinen Yılmaz, “Hangi illeri kapsıyor bölgemiz? Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir illerimizden oluşuyor. Sekiz ilimizden oluşan büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Başlangıçta biraz daha dar bir tarımı vardı, kopuk. Daha az sayıda il vardı. Ve sadece tarım sektörüne odaklı bir programdı. Şimdi hem il sayısı itibarıyla hem de sektör çeşitliliği itibarıyla çok daha kapsamlı hale gelmiş. En baktığımız zaman az önce sergide de gördük. Sultan Abdülhamit dönemine kadar uzanan köklü bir proje. Proje tarihi köklerinde olan bir proje. Çok şükür burada çok önemli tarihi hamleler yapmak da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip oldu. Nitekim 2003, 2024 döneminde KOP Bölgesinde 575 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdik” diye konuştu.