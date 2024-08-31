İzmir'de düzenlenen 93. Enternasyonel Fuarı'nın ikinci gününde ağır protokol vardı. Bu protokol arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Süleyman Elban, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediiye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve AK Parti ile CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Haber Ekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söyledi: "İzmir'imizin kültürel ve ticari hafızasına giren ve 93. yılındaki fuarında emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediye başkanlığında ve sponsorlara, bakanlığımıza, uzaktan yakından katkıda bulunanlara şükranlarımızı sunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm İzmirlilere en kalbi selamlarını ve fuar katılımcılarına başarıları iletiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras olan ve Dumlupınar ve Sakarya'da elde edilen zaferler sonrasında İzmir'i kurtarmak üzerine Atatürk'ün kahraman ordumuza verdiği 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir' komutu hafızamıza kazınmıştır."

"Kur korumalı'da gerileme var"

"Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cari açık bizim kalkınmamızda en kritik yönümüzdür. Geçen yıl yüzde 6 cari açığımız vardı. Bugün ise cari açığımız yüzde 2'nin altına geriledi. Bu da bizim olan ihtiyacımızı azaltıyor. Döviz üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Merkez bankamızın rezervlerinde ciddi artış var, kur korumalı mevduatta ciddi gerileme var. Tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını sardığımız dönemdeyiz. 11 ilimizde 14 milyon nüfusu etkiledi. En güzel şekilde eskisinden de daha iyi koşullarla taşıyacağız. 2023-2024 bütçelerinde 2 trilyon deprem ve deprem bağlantılı harcamalar için merkezi yönetim kaynaklarımızı harcadık. Daha yapacağımız masraflar var. Bütçe açığımızı da belirli seviyede tutmaya çalıştık. Orta Vadeli Program'da (OVP) bütçe açığının milli gelirin oranın 5,3 olarak gerçekleşti. Bu yıl OVP açıklamadık ama bu hususlarda tespitlerimize göre yıl sonunda açığımızı yüzde 5'in altına gerileyecek. Cari açığın düştüğü bütçe açığının düştüğü ve istikrarın arttığı bir dönemdeyiz.Kredi notlarımız artıyor ve dış finanse ise kolaylaşıyor. Bu da son derece önemli."

Enflasyon problemi

Yılmaz, enflasyonu dikkate alarak şunları açıkladı:

"Enflsayon ise büyük problem. Çok güzel rakamları dile getirsem de bunu kabul ediyoruz, vatandaşın da bizin de en büyük ve temel önceliğimiz enflasyon. Birinci yıl geçiş yılı olacak değil Haziran'da bunu tamamladık ve ikinci yılında dezenflasyon ve üçüncü ise geçis sürecini tamamlamak oldu. Bütçe açığını düşürdük, rezervleri azalttık, bunlar sağlam bir zemin oluşturduk. Şimdi ise Haziran ile birlikte dezenflasyon süreci başladı. Ağustos'ta ise yüzde 50 oranına çıkacak. Eylül enflasyon çıktığında ise yüzde 50'nin altını göreceğiz. Yıl sonunda ise Merkez Bankası'nın bir sonucunu bekliyoruz. Bunları da kesin tahminleri ortaya koyacağız."

OVP açıklanmadı

Cevdet Yılmaz, OVP'yi açıklayarak savunma sanayisinin ihracatının yüzde 80 oranına çıktığına dikkat çekerek "Orta Vadeli Programın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve tek haneli rakamlara ülkemizi kavuşturmak. İstikrarlı ortamda kapsayıcı bir büyümeyi hayata geçirmek ve kalıcı fiyat istikrarını ortaya koyup kalıcı sosyal refah sağlamaktır. Ülkenin son 20 yılda da savunma sanayinde büyük ilerleme olmasında yüzde 80 oranında dışarı bağımlıydık. Bugün ise yüzde 80 oranında kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Geçen yıl 5,5 milyar dolar savunma sanayisi gerçekleştirdik. Bu yıl ise 7 milyar dolara yakın savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdik. Parasını ödediğimiz halde bize bir takım ürünler verilmiyordu. Paramızla alamadığımız bu ürünleri başka ülkere satıyoruz artık" dedi.

"Ciddi bir emek var"

İzmir Valisi Süleyman Elban ise şunları söyledi: "Hem fuarcılığın gelişmesine hem de ülkedeki fuarlara ciddi katkılar sunuyor. Buradaki önemli fuarda 93. yaptığımız ve temelinde teknolojiyle ele alarak burada bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı yardımcımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu fuarın yılarca devam etmesi büyük bir çalışmayı gerektiriyor. Burada sponsorlar, katkı sunan kurumlar, belediyeleri var. Ciddi bir emek var. Hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı hem de İZFAŞ olmasında emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum."