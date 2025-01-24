Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binada yangın çıkarken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yangının kontrol altına alındığını ancak enkaz altında hala mahsur kalanların olabileceğini belirtti.

Binada ahşap yapı, yangına neden oldu

Cevdet Yılmaz, çöken binada yangının ahşap malzemeden dolayı küçük çaplı bir yangın çıkmasına sebep olduğunu ancak şu an için büyük bir tehlike oluşturmadığını açıkladı. Yılmaz, “Binada ahşap malzeme kullanıldığı için ufak bir yangın söz konusu. Fakat şu an için herhangi bir büyük tehlike bulunmuyor” dedi. Yangının hızlıca kontrol altına alındığı bilgisi verildi.

"Arka cephede kentsel dönüşüm yapılmış"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, çöken binanın 1994 yılında ruhsatlandırıldığını ve kentsel dönüşümde yaşanan farklılıkların binanın çökmesine neden olmuş olabileceğini ifade etti. "Arka cephede kentsel dönüşüm yapılmış, ancak ön cephedekiler kabul etmemiş. O bölümler eski halde kalmış," diyen Yılmaz, yaşanan bu yapısal sorunların felakete yol açtığını belirtti.

Arama-kurtarma çalışmaları yoğunlaşıyor

Cevdet Yılmaz, enkazdan iki kişinin çıkarıldığını ve ailelerinin içeride olduğu bilgisi alındığını aktardı. Çökme sonrasında enkaz altından çıkartılan iki kişiden alınan bilgilere dayanarak, ekipler kurtarma çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Binada toplamda 14 daire ve 6 dükkan bulunuyor. Ayrıca, olayın yaşandığı bölgedeki diğer binalar da güvenlik amacıyla boşaltılmış durumda.

Can kaybı sayısı artabilir

Yılmaz, “Şu anda 5 kişi olduğu söyleniyor, ama sayının artabileceği ihtimali bulunuyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürerken, ekiplerin can kaybını önlemek için bölgedeki çalışmaları hızlandırdığı bildirildi.